Кремль высказался про общение Путина с Шольцем и Макроном

Песков: лучше, чтобы Путин объяснил позицию Москвы Шольцу и Макрону от первого лица

Лучше, чтобы президент России Владимир Путин объяснил позицию Москвы канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и президенту Франции Эммануэлю Макрону от первого лица. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

По его словам, поговорить от первого лица лучше, чем визави из-за океана.

14 сентября Путин провел разговор Шольцем, в ходе которого лидеры коснулись темы спецоперации на Украине. Шольц уточнил, что после разговора с ним, Путин не изменил свое мнение. Сказать, что в ходе беседы у российской стороны пришло понимание, что «это было ошибкой», нельзя, добавил канцлер ФРГ, подчеркнув, что переговоры с президентом России очень важны.

11 сентября глава государства впервые с августа поговорил по телефону с Макроном. Французский президент выступил с призывом к Путину остановить спецоперацию.