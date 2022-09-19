Названы возможные причины проведения референдума о присоединении ЛНР к России

Политолог Безпалько: признание ЛНР частью России станет инструментом давления на Украину

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько назвал возможные причины проведения референдума о признании Луганской народной республики (ЛНР) частью России. Об это он высказался в беседе с «Лентой.ру».

Причины для референдума

По словам Безпалько, в условиях угрозы вторжения украинской армии на территорию ЛНР признание республики субъектом Российской Федерации придаст ей такой же статус, как и Крыму. «То есть нападение на ее территорию будет означать нападение на Россию со всеми вытекающими отсюда последствиями», — подчеркнул он.

Эксперт также отметил, что включение бывшего украинского региона в состав России «станет мощным политическим инструментом давления на Украину и ее союзников».

Перспективы

По мнению политолога, после признания ЛНР частью России в новом регионе будут запущены интеграционные процессы. «Возможно, там произойдет какая-то смена чиновничьего состава, произойдет унификация местного законодательства и финансово-экономической системы с российскими», — уточнил он.

Безпалько также указал на логичность дальнейшего присоединения к России Донецкой народной республики (ДНР). «Если в ЛНР пройдет подобный референдум, то, безусловно, он должен пройти и в ДНР. Будет странно, если ЛНР войдет в состав России, а ДНР — нет. Так что, скорее всего, эта инициатива коснется всего русского Донбасса», — предположил эксперт.

Вопрос референдума

Ранее стало известно, что Общественная палата (ОП) ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о признании региона частью России. Как заявила зампредседателя ОП ЛНР Лина Вокалова, события последних дней показали, что Киев «перешел все красные линии», устраивая обстрелы мирного населения и террористические акты.

Глава ОП ЛНР Алексей Карякин отметил, что говорить о дате проведения референдума пока рано, поскольку это «вопрос не одного дня». При этом он вспомнил про опыт проведения референдума в 2014 году, который, по его мнению, указал на то, что подобное голосование «можно провести в довольно жестких условиях».

До этого секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал 4 ноября символичным и правильным днем для проведения референдумов о присоединении ДНР и ЛНР к России, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос о процедуре и сроке соответствующих голосований зависит от решения местных жителей.

В мае 2014 года в ЛНР прошел референдум о самоопределении республики. Сообщалось, что 96,2 процента избирателей проголосовали тогда в поддержку Акта о государственной самостоятельности региона. Аналогичный референдум прошел и в ДНР.