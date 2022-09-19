Описаны действия экипажа самолета в случае смерти пилота во время полета

Пилот Сытник заявил о необходимости вторых пилотов на случай смерти члена экипажа в полете

Если во время полета пилот умирает или испытывает проблемы с самочувствием, управление воздушным судном принимает на себя второй пилот, наличие которого необходимо в случае чрезвычайных ситуаций. О действиях экипажа в таких ситуациях в разговоре с «Лентой.ру» высказался заслуженный пилот, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник.

Российский пилот авиакомпании «Икар» умер на борту воздушного судна, выполнявшего рейс по маршруту Новокузнецк — Санкт-Петербург. Происшествие случилось в воскресенье, 18 сентября. Во время полета у командира самолета резко ухудшилось состояние здоровья.

«Именно на такие случаи существует второй пилот, — сказал Сытник. — Когда что-то происходит, когда пилот погибает, случается что-то еще, второй пилот способен самостоятельно безопасно посадить самолет. Поэтому от данной позиции нельзя отказываться, нельзя заменять ее обученной стюардессой».

Пилот подчеркнул, что самую большую потенциальную угрозу в полете представляет как раз человеческий фактор: что-то может пойти не так с пассажирами, с экипажем. Подобные ЧП имеют место по всему миру. Сытник также добавил, что перед полетом пилоты проходят медкомиссию, но это все равно не гарантирует их безопасность во время полета.

«На время прохождения медицинской комиссии это может быть здоровый, крепкий человек. А потом что-то случается. Задача же медицинских экспертов состоит только в том, чтобы определить, может ли пилот выполнять свою работу», — заключил Сытник.

Во время происшествия на рейсе Новокузнецк — Санкт-Петербург управление было передано именно второму пилоту.