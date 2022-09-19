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Пойманный ФСБ мужчина осужден за призывы к убийству президента России

Житель Прокопьевска получил 1,5 года колонии за призывы в соцсети к убийству президента РФ

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Первый Восточный окружной военный суд вынес приговор 41-летнему жителю Прокопьевска, который публиковал в соцсети призывы к убийству президента России. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Кемеровской области.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») УК РФ. Он получил 1,5 года колонии-поселения. Ему также запрещено два года размещать информацию в интернете.

Суд установил, что россиянин в июле 2021 года во «ВКонтакте» призывал пользователей к террористической деятельности, а именно — к посягательству на жизнь президента России с целью прекращения его государственной деятельности. На суде мужчина не признал вину.

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Любовь Ширижик
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