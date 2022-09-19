В Харьковской области заявили о готовящихся провокациях Украины

Ганчев заявил, что Украина готовит ролики о якобы издевательствах россиян в Изюме

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил в Telegram, что Украина готовит провокации в Изюме.

По утверждению Ганчева, украинская сторона намерена выпустить ролики о якобы издевательствах российских военнослужащих над местными жителями. «Нам известно все, что сейчас пытаются придумать так называемые освободители. И каждый из них будет наказан в соответствии с законом», — добавил политик.

Ранее Ганчев заявлял, что жители Харьковской области, которые не смогли выехать, находятся в заложниках у украинских войск.

О том, что российским подразделениям в ходе специальной военной операции пришлось покинуть Изюм, стало известно 10 сентября.