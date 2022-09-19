Пушилин высказался о целях обстрела колонии в Еленовке

Глава ДНР Пушилин: обстрелом колонии в Еленовке Украина пытается уничтожить свидетелей

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24» высказался о возможных целях обстрела исправительной колонии в Еленовке.

По утверждению главы ДНР, украинская сторона пытается таким образом «уничтожить свидетелей», однако не уточнил, чего именно. «Здесь явный умысел [президента Украины Владимира] Зеленского абсолютно понятен», — посчитал Пушилин.

Лидер республики добавил, что представители ООН и Красного Креста, приглашенные для оценки ситуации, пока не приезжали в Еленовку, а ДНР ведет расследование.

Ранее в ДНР призвали членов ООН отреагировать на ранения пленных в Еленовке из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ).

18 сентября штаб обороны ДНР сообщил о гибели военнопленного после обстрела ВСУ колонии в Еленовке. Еще пятеро в результате атаки получили ранения.