Опубликовано последнее фото Елизаветы II

The Guardian: опубликовано последнее фото королевы Елизаветы II, снятое в мае 2022 года

Накануне похорон Букингемский дворец опубликовал последнюю фотографию королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает The Guardian.

Фото было снято в мае этого года фотографом Ранальдом Маккечни в Виндзорском замке, где королева проводила большую часть времени в последние месяцы жизни. Елизавета II была запечатлена в своей резиденции в преддверии празднования платинового юбилея правления. На снимке она улыбается.

На королеве можно заметить броши с аквамаринами и бриллиантами — подарок на 18-летие, сделанный ее родителями, королем Георгом VI и королевой-матерью Елизаветой. Она также надела свое любимое жемчужное ожерелье из трех нитей и жемчужные серьги.

Елизавета II скончалась 8 сентября в замке Балморал в Шотландии в возрасте 96 лет. Она стала рекордсменом по сроку правления в истории Великобритании — 70 лет. В Британии объявили 10-дневный общенациональный траур.

Новым королем Соединенного Королевства стал ее старший сын — 73-летний Чарльз, принявший имя Карл III.