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Опубликовано последнее фото Елизаветы II

The Guardian: опубликовано последнее фото королевы Елизаветы II, снятое в мае 2022 года

Фото: Ranald Mackechnie / Buckingham Palace via AP

Накануне похорон Букингемский дворец опубликовал последнюю фотографию королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает The Guardian.

Фото было снято в мае этого года фотографом Ранальдом Маккечни в Виндзорском замке, где королева проводила большую часть времени в последние месяцы жизни. Елизавета II была запечатлена в своей резиденции в преддверии празднования платинового юбилея правления. На снимке она улыбается.

На королеве можно заметить броши с аквамаринами и бриллиантами — подарок на 18-летие, сделанный ее родителями, королем Георгом VI и королевой-матерью Елизаветой. Она также надела свое любимое жемчужное ожерелье из трех нитей и жемчужные серьги.

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Новым королем Соединенного Королевства стал ее старший сын — 73-летний Чарльз, принявший имя Карл III.

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Алиса Удовик
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