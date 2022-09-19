Аналитики описали сценарий для ЕС без российского газа

РБК: отказ ЕС от газа из России без массовой остановки производства невозможен

Сокращение зависимости Европы от российского газа в ближайшие два года невозможно без массовой приостановки производства. К такому выводу пришли эксперты консалтинговой компании «Яков и партнеры», сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования.

Как утверждают аналитики, Европа не преодолела зависимость от российского топлива, из-за чего не сможет пройти предстоящую зиму и 2023 год «без сохранения поставок газа из России или значительного сокращения экономики». В документе отмечается, что для обеспечения своих потребностей до конца 2022 года странам Европы придется либо сохранить импорт из России, либо сократить потребление газа на дополнительные 7-12 миллиардов кубических метров, «что возможно только при полной или частичной остановке ряда отраслей».

При этом авторы исследования напомнили, что в Европе уже остановлено 70 процентов мощностей по производству азотных удобрений, выпуск алюминия сокращен на 25 процентов, а выплавка стали — на 5 процентов. Эксперты допустили, что сокращение производства с высокой вероятностью продолжится «даже в случае мягкой зимы».

В последнее время о снижении выпуска или закрытии заводов также объявили крупнейшие компании Литвы, Польши и Германии. Кроме того, о сохраняющихся угрозах для мирового рынка предупреждал крупнейший производитель удобрений на Ближнем Востоке компания Fertiglobe.