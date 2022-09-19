Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Аналитики описали сценарий для ЕС без российского газа

РБК: отказ ЕС от газа из России без массовой остановки производства невозможен

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Сокращение зависимости Европы от российского газа в ближайшие два года невозможно без массовой приостановки производства. К такому выводу пришли эксперты консалтинговой компании «Яков и партнеры», сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования.

Как утверждают аналитики, Европа не преодолела зависимость от российского топлива, из-за чего не сможет пройти предстоящую зиму и 2023 год «без сохранения поставок газа из России или значительного сокращения экономики». В документе отмечается, что для обеспечения своих потребностей до конца 2022 года странам Европы придется либо сохранить импорт из России, либо сократить потребление газа на дополнительные 7-12 миллиардов кубических метров, «что возможно только при полной или частичной остановке ряда отраслей».

При этом авторы исследования напомнили, что в Европе уже остановлено 70 процентов мощностей по производству азотных удобрений, выпуск алюминия сокращен на 25 процентов, а выплавка стали — на 5 процентов. Эксперты допустили, что сокращение производства с высокой вероятностью продолжится «даже в случае мягкой зимы».

В последнее время о снижении выпуска или закрытии заводов также объявили крупнейшие компании Литвы, Польши и Германии. Кроме того, о сохраняющихся угрозах для мирового рынка предупреждал крупнейший производитель удобрений на Ближнем Востоке компания Fertiglobe.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Минпромторге раскрыли прогноз на объем параллельного импорта
В Британии захотели заменить китайские институты учителями из Тайваня
Клинтон вспомнил про разговоры с Ельциным о расширении НАТО
Аналитики описали сценарий для ЕС без российского газа
Затравленная за большую грудь девушка разбогатела на продаже откровенных фото
Украинский офицер рассказал об отказниках и потерях ВСУ
Политолог предрек Великобритании отказ от монархии
Показана продолжительность иммунитета у переболевших COVID-19
В Госдуме оценили «места для русскоязычных» в рижском автобусе
Головкин назвал главную ошибку в поединке с Альваресом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.