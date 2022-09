Звезда реалити-шоу дважды увеличила ягодицы и рассказала о страшных последствиях

Телезвезда Никита Жасмин дважды увеличила ягодицы и попала в больницу из-за аллергии

Звезда британского реалити-шоу «Женаты с первого взгляды» (Married At First Sight) дважды сделала бразильскую подтяжку ягодиц и рассказала о страшных последствиях манипуляции. На эту тему она высказалась в интервью изданию The Sun.

28-летняя Никита Жасмин призналась, что на преображение ее вдохновила бизнесвумен Ким Кардашьян, которая ранее также перенесла упомянутую процедуру. Так, героиня материала впервые решилась на пластику около пяти лет назад. По ее словам, операция оказалась сложной и болезненной: девушка попала в больницу из-за острой аллергической реакции на препараты, которые использовались во время вмешательства.

В реабилитационный период британка не могла сидеть без специальной подушки и поддерживать желаемый уровень физической нагрузки. При этом после первого посещения спортзала она заметила, что ее ягодицы уменьшились в объеме. «Я пошла в спортивный зал, когда стала лучше себя чувствовать. После кардиотренировок я поняла, что мой зад как будто исчез. Для того чтобы его вернуть, мне пришлось перенести увеличение повторно», — поделилась телезвезда.

Повторная подтяжка стала причиной отказа телезвезды от многих любимых вещей в ее гардеробе. В частности, она стала избегать брюк на молнии, которые, по словам девушки, могут порваться в любой момент. Также Жасмин отказалась от джинсовых шорт, поскольку они перестали застегиваться на ней из-за больших ягодиц. Данную одежду заменили эластичные лосины и другие спортивные штаны.

Отмечается, что бразильская подтяжка ягодиц — не единственная пластическая операция собеседницы издания: ранее она делала три липосакции всего тела и ринопластику. Участница реалити-шоу заявила, что не жалеет о произошедших с ней изменениях. Единственное, что ее расстраивает — это неуверенность в себе в юности. «Мне бы хотелось, чтобы я тогда больше верила в себя. Так же, как сейчас», — подвела она итог.

Ранее в августе сообщалось, что девушка потратила миллионы долларов на внешность как у Ким Кардашьян после тяжелого расставания с возлюбленным. Помимо бразильской подтяжки ягодиц, она сделала ринопластику, уменьшила подбородок и увеличила грудь.