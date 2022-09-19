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В Николаеве рассказали о фильтрационных мероприятиях киевских властей

РИА Новости: в Николаеве украинские власти проверяют содержимое телефонов граждан

Фото: РИА Новости

Киевские власти проводят в городе Николаеве фильтрационные мероприятия. Об этом агентству РИА Новости сообщили пророссийски настроенные жители.

В частности, у горожан проверяют мобильные телефоны и другую технику. «Вынюхивают наличие какой-либо информации и связей с Россией — неважно, родственники, не родственники», — сказал источник агентства.

Ранее «подпольщики» сообщили, что глава подконтрольной Киеву администрации Николаевской области Виталий Ким сбежал из города. Предположительно, политик, ранее заподозривший всех граждан Николаева в сотрудничестве с Россией, находится в Одессе.

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Марина Совина
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