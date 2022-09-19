Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В ДНК обнаружили неизвестную структуру

Nature: обнаружена новая структура внутри теломерной ДНК, влияющая на старение

Изображение: Fien Leeflang / Leiden University

Ученые Лейденского института физики в Нидерландах обнаружили ранее неизвестную структуру теломерной ДНК, которая может влиять на продолжительность жизни. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Исследователи с помощью электронной микроскопии и технологии одномолекулярного пинцета изучили структуру теломерного хроматина, то есть каким образом организуется вещество в области теломер — концевых участков хромосом, состоящих из тандемных повторов TTAGGG. Теломеры не кодируют белки и защищают ДНК при делении клеток, однако каждый раз они укорачиваются. Считается, что неправильная регуляция теломер связана с развитием возрастных заболеваний и преждевременным старением.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Известно, что хроматин состоит из ДНК и гистонов — белков, участвующих в упаковке нуклеиновых кислот. При этом формируются нуклеосомы — структурные элементы хроматина, которые образованы гистонами, обернутыми ДНК на 1,62 оборота. Известно несколько способов укладки нуклеосом: они либо могут плотно слипаться, оставляя между собой свободно свисающие петли ДНК (или линкерной ДНК), либо, если отрезки линкерной ДНК короткие, формируют две «стопки».

Ученые обнаружили, что в теломерах существует третий тип организации нуклеосом, при которой формируется плотная ординарная «стопка». Нуклеосомные повторы, то есть участки ДНК, которые приходятся на одну нуклеосомную и одну линкерную часть хромосомы, в данном случае необычно короткие и содержат 132 пары оснований, тогда как в других случаях длина повторов может достигать 200 и больше.

Такая структура частично обнажает спираль ДНК, что делает ее доступной для различных молекул, регулирующих работу теломер, а также уязвимой для повреждений. По словам авторов работы, исследование открывает путь для дальнейшего изучения модификаций теломерной структуры и ее связи со старением и раком.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о попытке Киева свернуть биологические программы США
Спутниковый интернет Илона Маска не запустят в России
Военные вертолеты Мьянмы обстреляли школу
В США скончался последний ветеран из разведгруппы «Мальчиков Ричи»
В ДНК обнаружили неизвестную структуру
Киллера Шадринской банды посадили на 23 года за убийства и грабежи
Украина бесплатно отправит зерно в африканские страны
В сборной России оценили решение футболиста «Динамо» выступать за Грузию
Спортивный врач назвала замену говядине и яйцам среди овощей
В украшениях Кейт Миддлтон на похоронах Елизаветы II увидели тайный смысл
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.