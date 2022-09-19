Глава Херсонской области вернулся к работе после ухудшения здоровья

Глава Херсонской области Сальдо вернулся к работе после ухудшения здоровья

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо вернулся к работе после ухудшения здоровья, передает РИА Новости.

В сообщении пресс-службы администрации сказано, что с 19 сентября Сальдо вернулся к исполнению обязанностей и находится на своем рабочем месте.

Помимо этого, также сообщается, что Сергей Елисеев сложил с себя полномочия врио главы администрации и вернулся к должности председателя правительства региона.

Сальдо госпитализировали 4 августа в одну из больниц Симферополя и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. После этого его доставили в НИИ имени Склифосовского в Москве. По словам врачей, у чиновника гнойный трахеобронхит, пневмония и энцефалопатия.