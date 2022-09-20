Привыкшая экономить россиянка выбрала «люкс-отдых» в Турции и объяснила выгоду

Читательница «Тонкостей туризма» заверила, что «все включено» в Турции позволяет экономить

Российская туристка, побывавшая на «люксовом отдыхе» в пятизвездочном отеле Турции по системе «все включено» объяснила неочевидную выгоду своего выбора. Наблюдениями и впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», отзыв опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Читательница портала призналась, что часто пыталась экономить на отдыхе, например, снимать квартиры или питаться в кафе, однако из-за дополнительных услуг расходы всегда оказывались в разы больше. По этой причине она решила отказаться от старой привычки и позволить себе премиальный отдых. Так, тур на двоих на восемь ночей в пятизвездочный отель «все включено» обошелся ей в 233,7 тысячи рублей.

«Больше мы не потратили ни копейки, считаю, это недорогой вариант для такого уровня. Это не та Турция, которую многие видели, тут только плюсы — короткий перелет, комфортный климат, а Эгейское побережье не хуже любого тропического океана», — уверила россиянка, добавив, что если выбрать вариант «только завтраки», расходы на питание будут еще выше.

Путешественница поделилась, что трансфер следовал из аэропорта в отель напрямую, заселение в гостиницу прошло быстро, а персонал сам доставлял документы и чемоданы туристов в номера. Кроме того, россиянка восхитилась уровнем питания в ресторане и кулинарными шоу от поваров, элитным алкоголем, белоснежным песком и «морем, как на Мальдивах».

«Еще один аргумент в пользу "все включено", так как в Турции сейчас проблема с платежами по картам "Мир" — у нас не получилось снять в банкомате деньги. Оплату в долларах не принимают, поменять деньги можно в отеле, но курс очень невыгодный», — заметила читательница «Тонкостей туризма».

В заключение туристка добавила, что избежать разочарований от отпуска позволит ранее бронирование и помощь профессиональных менеджеров.

Ранее другая россиянка, побывавшая на отдых в премиум-отеле Турции, описала его словами «полное разочарование». Туристка пожаловалась на скуку, отметив полное отсутствие анимации и «отстойную» музыку на дискотеках. Кроме того, ее разочаровал скудный шведский стол.