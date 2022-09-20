Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Привыкшая экономить россиянка выбрала «люкс-отдых» в Турции и объяснила выгоду

Читательница «Тонкостей туризма» заверила, что «все включено» в Турции позволяет экономить

Фото: Unsplash

Российская туристка, побывавшая на «люксовом отдыхе» в пятизвездочном отеле Турции по системе «все включено» объяснила неочевидную выгоду своего выбора. Наблюдениями и впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», отзыв опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Читательница портала призналась, что часто пыталась экономить на отдыхе, например, снимать квартиры или питаться в кафе, однако из-за дополнительных услуг расходы всегда оказывались в разы больше. По этой причине она решила отказаться от старой привычки и позволить себе премиальный отдых. Так, тур на двоих на восемь ночей в пятизвездочный отель «все включено» обошелся ей в 233,7 тысячи рублей.

«Больше мы не потратили ни копейки, считаю, это недорогой вариант для такого уровня. Это не та Турция, которую многие видели, тут только плюсы — короткий перелет, комфортный климат, а Эгейское побережье не хуже любого тропического океана», — уверила россиянка, добавив, что если выбрать вариант «только завтраки», расходы на питание будут еще выше.

Материалы по теме:
Природа как во «Властелине колец» и жаркие пляски. Как выглядит побережье Турции, о котором не слышали туристы?
Природа как во «Властелине колец» и жаркие пляски.Как выглядит побережье Турции, о котором не слышали туристы?
17 апреля 2022
«Пропускать русских на дороге не хотели» Россияне отправились в Турцию на машине. Чего им стоило такое приключение?
«Пропускать русских на дороге не хотели»Россияне отправились в Турцию на машине. Чего им стоило такое приключение?
1 июня 2022

Путешественница поделилась, что трансфер следовал из аэропорта в отель напрямую, заселение в гостиницу прошло быстро, а персонал сам доставлял документы и чемоданы туристов в номера. Кроме того, россиянка восхитилась уровнем питания в ресторане и кулинарными шоу от поваров, элитным алкоголем, белоснежным песком и «морем, как на Мальдивах».

«Еще один аргумент в пользу "все включено", так как в Турции сейчас проблема с платежами по картам "Мир" — у нас не получилось снять в банкомате деньги. Оплату в долларах не принимают, поменять деньги можно в отеле, но курс очень невыгодный», — заметила читательница «Тонкостей туризма».

В заключение туристка добавила, что избежать разочарований от отпуска позволит ранее бронирование и помощь профессиональных менеджеров.

Ранее другая россиянка, побывавшая на отдых в премиум-отеле Турции, описала его словами «полное разочарование». Туристка пожаловалась на скуку, отметив полное отсутствие анимации и «отстойную» музыку на дискотеках. Кроме того, ее разочаровал скудный шведский стол.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
ВСУ начали искать в Купянске сотрудничавших с Россией граждан
Словацкий хоккеист-чемпион одной фразой осудил желание вернуть Россию на турниры
Россиянам дали советы по использованию каршеринга
Снайперы ликвидировали из винтовки «Сумрак» десятки целей на Украине
Умер председатель одной из трех политических партий КНДР
Стало известно об атаке ВСУ на Красный Лиман с двух направлений
Привыкшая экономить россиянка выбрала «люкс-отдых» в Турции и объяснила выгоду
Российского депутата проверят после бытового конфликта с соседкой
Жители Германии пожаловались на холод в квартирах из-за подорожания газа
Переехавшие в Грузию россияне рассказали о раздражающей черте местных жителей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.