ЕС задумался об отмене права вето на антироссийские санкции

Politico: ЕС обсудит отмену права вето против антироссийских санкций

Власти стран Евросоюза собираются отказаться от принципа единогласного принятия решений, заменив его принципом простого большинства: на встрече в Брюсселе политики и дипломаты будут обсуждать отмену права вето. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Если страны примут соответствующее решение, для продвижения какого-то закона или санкций будет достаточно поддержки более половины государств объединения. Согласно принципу права вето, каждая страна-участница ЕС может проголосовать против какого-то решения, после чего его не смогут принять на уровне объединения.

Это в том числе действовало при согласовании антироссийских санкций: например, Венгрия воспользовалась правом вето, когда ЕС весной прорабатывал ограничения на российскую нефть. Принятие решения растянулось на полтора месяца, поскольку Будапешт голосовал против. В итоге Венгрия добилась для себя особых условий и сняла вето, а эмбарго одобрили.

За отмену вето в том числе выступали глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и канцлер Германии Олаф Шольц, напоминает РБК. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала такое предложение, заявив, что речь идет о «либеральном тоталитаризме».

