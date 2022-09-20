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Емельяненко обратился к Дацику и получил ответ

Александр Емельяненко пообещал нокаутировать Вячеслава Дацика, который ответил тем же

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко обратился к Вячеславу Дацику — сопернику по ближайшему бою по правилам бокса. Об этом сообщает Sports.ru.

«Я наблюдал за твоей подготовкой и могу сказать, что ты сдал. Раньше ты был лучше. Будешь лежать как пятиконечная звезда», — пообещал Емельяненко. Он также обрадовался тому, что дождался противостояния.

Боец получил ответ Дацика, который также пообещал досрочно завершить бой. «За эти годы накопились проценты, получишь сполна. Что ты будешь говорить после того, как окажешься в нокауте?», — поинтересовался спортсмен.

Соперники подерутся 24 сентября в Москве. Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. Всего 41-летний боец провел 38 поединков в MMA. Он одержал 28 побед и потерпел девять поражений, еще одна схватка с его участием закончилась ничьей.

Дацик завоевал популярность в конце 1990-х и начале 2000-х. В первом официальном поединке он отправил в нокаут будущего чемпиона UFC Андрея Орловского. Всего на счету 42-летнего россиянина семь побед и восемь поражений в MMA.

Алексей Гусев
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