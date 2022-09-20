Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Выросло число отравившихся угарным газом в кафе в Дербенте

Мэр Дербента сообщил, что число отравившихся угарным газом в кафе выросло до 16 человек

Число отравившихся угарным газом в кафе в Дербенте выросло до 16 человек. Об этом заявил мэр города Рустамбек Пирмагомедов, передает ТАСС.

Он пояснил, что среди пострадавших оказались четыре подростка, их жизни ничего не угрожает.

Следователи уже начали проводить проверку по факту отравления людей угарным газом в кафе Дербента.

До этого Пирмагомедов заявлял о 12 пострадавших, они поступили в Центральную городскую больницу. Практически все отравившиеся работают в кафе, уточнил глава Дербента.

Сообщение о массовом отравлении посетителей заведения поступило в дежурную часть полиции Дербента вечером 19 сентября.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Эрдоган заявил о стремлении России к завершению конфликта на Украине
Раскрыты подробности закрытия магазинов H&M в России
Протестующие ирландцы скинули в реку муляж гроба с пожеланиями для Британии
Траты на каршеринг и личное авто сравнили
Мужчины обсудили необходимые женщине в постели качества
Выросло число отравившихся угарным газом в кафе в Дербенте
В Крыму спрогнозировали решение жителей Донбасса на предстоящем референдуме
В Херсоне рассказали о больших потерях ВСУ
Фрагмент советского мультфильма вызвал споры среди иностранцев
Херсонские власти заявили о крахе попыток наступления ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.