Выросло число отравившихся угарным газом в кафе в Дербенте

Мэр Дербента сообщил, что число отравившихся угарным газом в кафе выросло до 16 человек

Число отравившихся угарным газом в кафе в Дербенте выросло до 16 человек. Об этом заявил мэр города Рустамбек Пирмагомедов, передает ТАСС.

Он пояснил, что среди пострадавших оказались четыре подростка, их жизни ничего не угрожает.

Следователи уже начали проводить проверку по факту отравления людей угарным газом в кафе Дербента.

До этого Пирмагомедов заявлял о 12 пострадавших, они поступили в Центральную городскую больницу. Практически все отравившиеся работают в кафе, уточнил глава Дербента.

Сообщение о массовом отравлении посетителей заведения поступило в дежурную часть полиции Дербента вечером 19 сентября.