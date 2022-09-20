Расчленившего своего друга россиянина задержали

СК: в Хабаровском крае задержан мужчина, убивший и расчленивший своего знакомого

В Хабаровском крае задержан мужчина по подозрению в убийстве своего знакомого в городе Советская Гавань. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) по Хабаровскому краю и Еврейской АО.

По информации следствия, в субботу, 17 сентября, в районе улицы Пионерской был обнаружен полиэтиленовый пакет с человеческими останками. Аналогичный пакет был найден в квартире жилого дома по этой же улице.

После осмотра места преступления и опроса свидетелей следователи задержали подозреваемого. Его личность пока не раскрывается. По информации в соцсетях, задержанному 34 года. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

В суд направлены материалы об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Заседание по избранию меры пресечения подозреваемому состоится во вторник, 20 сентября.

Ранее стало известно, что жителя Петербурга посадили на 10 лет за убийство и расчленение отца. Он застрелил его из гладкоствольного самозарядного охотничьего карабина «Вепрь-12», затем расчленил тело на четыре части, разложил останки в мешки и сумки, сложил их в тележку и отвез к мосту через реку Смоленку, а затем сбросил в реку. Осужденный будет отбывать срок в колонии строгого режима.