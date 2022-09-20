Россиянин под наркотиками попытался взорвать жилую пятиэтажку

Житель Томска перерезал газовый шланг и устроил пожар, чтобы взорвать пятиэтажку

В Томске полицейские задержали местного жителя, который захотел взорвать жилую пятиэтажку. Об этом сообщается на сайте регионального МВД.

По информации ведомства, 20 сентября в полицию с жалобой на неадекватное поведение соседа обратились жители дома 38 на улице Елизаровых. Прибывшие на место патрульные не смогли попасть в квартиру подозреваемого, а через некоторое время почувствовали запах гари. Сотрудники МЧС помогли вскрыть дверь в жилье, после чего полиция задержала мужчину.

Россиянин признался, что умышлено перерезал газовый шланг и устроил пожар. «Я думал, что он [газ] взорвется, а он просто загорелся», — объяснил он полицейским. Кроме того, мужчина заявил, что накануне употреблял наркотические соли.

В ведомстве добавили, что задержанного доставили в отделение МВД для дальнейшего разбирательства. В устроенном им пожаре никто не пострадал.

Ранее житель Тюменской области захотел получить бесплатное электричество и поджег село. Мужчина набросил на воздушную линию электропередачи провода без изоляции, что привело к пожару, который быстро распространился по участку россиянина и перекинулся на соседние дома.

