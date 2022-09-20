Адвокат отказалась от скромных нарядов в пользу вещей с декольте назло хейтерам

Юрист Мартинес отказалась от скромных вещей в пользу откровенных нарядов назло сексистам

Американский адвокат отказалась от консервативного стиля в пользу откровенных нарядов назло предрассудкам общества. Ее историю приводит Daily Star.

Жительница Техаса Кэтлин Мартинес, TikTok-аккаунт которой насчитывает 477 тысяч подписчиков, работала юристом по семейным и иммиграционным делам в местной компании, однако приняла решение уволиться из-за насмешек коллег-сексистов по поводу ее внешнего вида. В частности, героиня материала ходила в офис в розовой одежде, а также вещах с декольте.

Собеседница издания призналась, что мужчины постоянно критиковали ее яркие образы, тем самым принижали ее профессионализм. По этой причине она основала собственное адвокатское бюро, в котором сотрудницы не придерживаются определенного дресс-кода. «Я перестала быть скромной назло всем хейтерам. Моим работникам можно все: от вульгарных образов до обильного макияжа», — уточнила женщина.

По словам Мартинес, следует прекращать сотрудничество с работодателями, которые гнобят своих подчиненных за внешность. «Делайте то, что позволяет вам чувствовать себя уверенным. Такие боссы не стоят вашего времени — просто уходите с такой работы», — заключила американка.

В июне жительницу Великобритания выгнали из местного ресторана за чересчур откровенный наряд в самый жаркий в стране день в году. 34-летняя косметолог Эмма Принс из Бакингемшира рассказала, что отправилась в пиццерию Wolverton House, после того как забрала двухлетнюю дочь из детского сада. Однако, когда женщина села за столик в кафе, сотрудники запретили ей оставаться в заведении из-за постыдного, по их мнению, образа. Известно, что последняя была одета в белый кроп-топ и серые шорты.