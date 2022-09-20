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Женщина заказала еду и обнаружила 32 тысячи рублей рядом с бургером

Daily Star: американка Джоанна Оливер нашла конверт с 543 долларами в своем заказе из KFC

Фото: Aleks Dorohovich / Unsplash

Джоанна Оливер из американского штата Джорджия нашла в своем заказе из KFC конверт с деньгами. Об этом сообщает Daily Star.

Женщина заказала еду в ресторане быстрого питания во время обеденного перерыва и, получив свой заказ, вернулась на работу. Когда она открыла пакет, то обнаружила 543 доллара (32,6 тысячи рублей) в конверте, который лежал рядом с бургером.

Оливер призналась, что на секунду задумалась о том, чтобы оставить деньги себе, так как находилась в затруднительном материальном положении, однако приняла решение вернуть сумму владельцу. «Мне нельзя было оставлять себе деньги. Я получу свое в будущем. Это вернется вдвойне», — говорит американка.

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Она связалась с полицейскими, которые выяснили, что в конверте находилась зарплата сотрудников KFC за день. «Миссис Оливер не только поступила правильно, но и спасла менеджера ресторана быстрого питания от увольнения. Мы благодарим вас за напоминание о том, что у нас в округе Джексон живут замечательные граждане, и именно такие люди, как вы, делают нас великими!» — написали сотрудники правоохранительных органов в социальной сети.

Ранее сообщалось, что жительница Южного Дербишира, Англия, нашла на автостоянке супермаркета конверт с 3,8 тысячи фунтов стерлингов (около 281 тысячи рублей). Британка забрала деньги, привезла их домой и сообщила об этом сотрудникам полиции.

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Алиса Удовик
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