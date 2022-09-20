Назван размер оптимальной ипотечной ставки в России

Оптимальным размером ипотечной ставки в России назвали семь процентов

Оптимальным размером ипотечной ставки в России назвали показатель в семь процентов. Подобное мнение в интервью агентству РИА Новости высказала генеральный директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова.

По словам специалиста, в данный момент ипотека в стране стала гораздо доступнее по сравнению со вторым кварталом нынешнего года, поэтому она пользуется большим спросом, чем ранее. «Оптимальным уровнем ставки по ипотеке можно считать средний показатель прошлого года — порядка семи процентов, это будет возможно при дальнейшем снижении ключевой ставки», — убеждена Чекурова. Она добавила, что в настоящее время банки спокойнее реагируют на изменение ключевой ставки, так как учитывают риски ухудшения платежеспособности клиентов, которые берут кредиты, при формировании своей политики.

В сентябре Центробанк заявил об ужесточении требований к ипотеке с низким первоначальным взносом на покупку жилья на первичном рынке с 1 декабря. С наступлением указанной даты регулятор установит надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом не выше 10 процентов в размере 2,0.