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Назван размер оптимальной ипотечной ставки в России

Оптимальным размером ипотечной ставки в России назвали семь процентов
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Оптимальным размером ипотечной ставки в России назвали показатель в семь процентов. Подобное мнение в интервью агентству РИА Новости высказала генеральный директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова.

По словам специалиста, в данный момент ипотека в стране стала гораздо доступнее по сравнению со вторым кварталом нынешнего года, поэтому она пользуется большим спросом, чем ранее. «Оптимальным уровнем ставки по ипотеке можно считать средний показатель прошлого года — порядка семи процентов, это будет возможно при дальнейшем снижении ключевой ставки», — убеждена Чекурова. Она добавила, что в настоящее время банки спокойнее реагируют на изменение ключевой ставки, так как учитывают риски ухудшения платежеспособности клиентов, которые берут кредиты, при формировании своей политики.

В сентябре Центробанк заявил об ужесточении требований к ипотеке с низким первоначальным взносом на покупку жилья на первичном рынке с 1 декабря. С наступлением указанной даты регулятор установит надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом не выше 10 процентов в размере 2,0.

Полина Кислицына
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