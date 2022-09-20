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Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Саратове увеличилось до 18 человек

Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Саратове увеличилось до 18 человек

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Число пострадавших при столкновении маршрутного микроавтобуса с опорой освещения в Саратове выросло до 18 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы регионального главка МВД Анастасию Захарову.

По словам представителя ведомства, среди пострадавших трое подростков: две 16-летние и одна 17-летняя девушки.

«Данные по пострадавшим в ДТП на Политехнической: 17 человек госпитализированы... Одной женщине 1965 года рождения оказана медицинская помощь, после оказания помощи она была отпущена», — указала Захарова.

Ранее сообщалось, что следовавший по маршруту №57 микроавтобус, протаранил опору освещения. По заявлению советника министра здравоохранения региона Александра Колоколова, в ДТП пострадали 15 человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии. «Вся необходимая помощь в лечебных учреждениях пострадавшим оказывается в полном объеме», — подытожил Колоколов.

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Марина Совина
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