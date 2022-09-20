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Матвиенко ответила вопросом на вопрос о мобилизации

Спикер Совфеда Матвиенко на вопрос о мобилизации ответила вопросом «А вы считаете, нужно?»

Фото: Совет Федерации / Globallookpress.com

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ответила вопросом на вопрос журналистов, могут ли объявить в России мобилизацию. Об этом сообщает РИА Новости.

«А вы считаете, нужно?» — заявила в ответ на вопрос спикер Совфеда.

Ранее депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон с поправками к Уголовному кодексу (УК) РФ, вводящими ответственность за дезертирство в период военного времени, мародерство, уничтожение оружия и военной техники, а также сдачу в плен. Таким образом, документ дополнили понятиями «мобилизация», «военное положение» и «военное время».

Позднее соавтор законопроекта сенатор Ольга Ковитиди заявила, что проект закона о поправках к Уголовному кодексу по внесению в него понятий «мобилизация» и «военное время» не имеет отношения к мобилизации.

Также в разговоре с «Лентой.ру» кандидат юридических наук Александр Карабанов описал порядок мобилизации в России.

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Никита Абрамов
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