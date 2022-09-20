Минобороны заявило об уничтожении цеха украинского бронетанкового завода

Минобороны России заявило об уничтожении цеха бронетанкового завода в Николаеве

Российские военные уничтожили цех бронетанкового завода, который располагался на Украине. Об этом журналистам заявили в Минобороны РФ.

Там сообщили, что цех бронетанкового завода находился в Николаеве — в нем ремонтировали военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ).

19 сентября оборонное ведомство отчиталось об ударе по цехам завода «Искра», где осуществлялись обслуживание и ремонт находящихся в распоряжении ВСУ реактивных систем залпового огня HIMARS. Завод расположен в городе Запорожье.

До этого российские военные уничтожили производственные цеха завода «Интервзрывпром», на которых производились взрывчатые вещества и другая продукция для украинских войск. Они находились в городе Кривой Рог Днепропетровской области.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 24 августа глава Минобороны Сергей Шойгу объяснил, что замедление темпов спецоперации — сознательное решение, вызванное стремлением минимизировать жертвы среди мирных граждан.