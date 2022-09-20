В Госдуме ответили на вопрос о всеобщей мобилизации в России

Председатель комитета ГД по обороне Картаполов: всеобщей мобилизации в России не будет

Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью «Парламентской газете» ответил на вопрос о возможности объявления всеобщей мобилизации в России. Он подчеркнул, что подобные опасения абсолютно неоправданные, подобного развития ситуации не будет.

«Всеобщей мобилизации не будет. Об этом не раз говорил и непосредственно говорит президент устами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова и многие другие политики федерального уровня», — подчеркнул парламентарий.

Картаполов напомнил, что принятие закона не равно мобилизации, поскольку закон принимается не под специальную военную операцию, а для того, чтобы исполнять его долгое время, пока в нем имеется необходимость.

Ранее депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон с поправками к Уголовному кодексу (УК) РФ, вводящими ответственность за дезертирство в период военного времени, мародерство, уничтожение оружия и военной техники, а также сдачу в плен. Таким образом, документ дополнили понятиями «мобилизация», «военное положение» и «военное время».

