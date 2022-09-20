В ДНР заявили о сохранении названия при вхождении в состав России

Глава ДНР Пушилин заявил, что республика сохранит название при вхождении в состав России

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что республика сохранит свое название, если войдет в состав России. Об этом он заявил в эфире Первого канала.

«Справедливым будет только вариант, если Донецкая народная республика вступит именно в таком виде в состав Российской Федерации», — считает глава ДНР.

Пушилин подчеркнул, что флаг региона не изменится, ведь за него «люди восемь лет умирали и с ним шли в атаку и продолжают идти в атаку. Поэтому, конечно, было бы неправильно что-то видоизменять, и в названии в том числе». Он напомнил, что есть «подобные, схожие» примеры субъектов России.

Кроме того, глава республики отметил, что конституция ДНР будет адаптирована с учетом российской.

Ранее стало известно о подписании Пушилиным закона о проведении референдума по вхождению республики в состав России.