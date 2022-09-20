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ЦБ рассказал о нелегальных платежах в криптовалюте

Директор департамента ЦБ Лях: 60% нелегальных финансовых операций проходят в криптовалютах

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Около 60 процентов нелегальных финансовых операций или платежей в пользу финансовых пирамид проходят в криптовалютах, рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. Его цитирует «Прайм».

Он отметил, что доля мошеннических операций в криптовалютах возросла за последние полгода с учетом изменения операций платежных систем. «Если вам предлагают оплатить в криптовалютах, вывести криптовалюту и затем уже вывести деньги, то это явный признак того, что здесь есть подозрительная операция, стоит перепроверить, в том числе на сайте Банка России», — предупредил директор департамента регулятора.

По мнению Ляха, две основные проблемы криптовалют — отсутствие инструмента противодействия отмыванию денежных средств, а также выявления манипулирования ценой во время торговли. В связи с этим криптовалюты не могут рассматриваться как нормальный инвестиционный инструмент, заключил он.

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Между тем в сентябре сообщалось, что Министерство финансов России и Центробанк переосмыслили подходы к регулированию рынка криптовалют и собираются разрешить их использование в ближайшее время. Мера коснется расчетов за пределами страны. Международные переводы с использованием криптовалют могут начаться в 2023 году.

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Софья Ермакова
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