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Российский губернатор рассказал о разрушениях в поселке из-за обстрела ВСУ

Курский губернатор Старовойт заявил о повреждении газопровода в Теткино из-за обстрела ВСУ

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

Из-за обстрела поселка Теткино Курской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) оказался поврежден газопровод. Об этом заявил губернатор российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что на поселок в районе улиц Белопольской, Больничной, Атынской и Комсомольской упало около 20 снарядов. Пострадавших в результате атаки нет.

«Поврежден газопровод. В пяти домовладениях зафиксированы повреждения на кровлях и фасадах, в отдельных домах выбиты стекла, пострадало несколько надворных построек», — рассказал о разрушениях глава граничащего с Украиной региона, отметив, что специалисты уже приступили к оценке ущерба.

Об обстреле поселка Теткино Старовойт сообщил ранее 20 сентября. По его словам, в населенном пункте сработала система оповещения. Также он подчеркнул, что местные жители находятся в укрытии.

Ранее в Курской области до 22 сентября продлили «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Губернатор попросил жителей быть бдительными и сообщать о подозрительных гражданах, беспилотниках и бесхозных предметах по телефону 112.

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Никита Абрамов
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