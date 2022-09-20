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Путин порассуждал об оборонной отрасли России

Путин заявил, что оборонная отрасль России вносит вклад в обеспечение безопасности страны

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Оборонно-промышленная отрасль России вносит огромный вклад в обеспечение безопасности страны. Об этом порассуждал президент Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции России на Украине (СВО). Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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