Путин порассуждал об оборонной отрасли России

Путин заявил, что оборонная отрасль России вносит вклад в обеспечение безопасности страны

Оборонно-промышленная отрасль России вносит огромный вклад в обеспечение безопасности страны. Об этом порассуждал президент Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции России на Украине (СВО). Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).