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Посол назвал нападение на дипмиссию России в Канаде попыткой теракта

Посол Олег Степанов назвал нападение на дипмиссию России в Канаде попыткой теракта
Олег Степанов

Олег Степанов . Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Посол России в Канаде Олег Степанов назвал нападение на дипмиссию в Оттаве попыткой теракта. Об этом сообщает ТАСС.

«Совершенное посольство России квалифицирует как попытку совершения террористического акта. Только по счастливой случайности обошлось без жертв и нанесения вреда нашему имуществу», — заявил он.

Дипломат отметил, что в ночь с 11 на 12 сентября неизвестный вышел из парковой зоны около посольства России, поджег фитиль бутылки с зажигательной смесью, перекинул ее через забор на территорию дипмиссии и скрылся. «Бутылка разбилась, но, к счастью, горючая жидкость не воспламенилась, прогорел только фитиль», — сказал Степанов.

Ранее Степанов заявил, что посольство России в Оттаве передало местной полиции видеозапись с нападением неизвестного на здание дипмиссии, сотрудники призывают власти страны усилить меры безопасности. «Мы рассчитываем, что будет проведено тщательное расследование, результатом которого, как я надеюсь, станет задержание этого злоумышленника... [надеюсь], из этого случая канадские правоохранительные органы сделают соответствующие выводы», — потребовал он.

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Марина Совина
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