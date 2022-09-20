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Оценена возможность обвала цен на жилье в России

«Эксперт РА»: обвала цен на жилье в России ждать не стоит

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Стоимость жилья в России сейчас снижается, но обвала цен ждать не стоит. Возможность резкой динамики на рынке недвижимости оценила гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова, пишет РИА Новости.

По словам эксперта, в долгосрочной перспективе произойдет лишь замедление роста цен, а не перелом общего тренда. Обвалу не позволят произойти уменьшение ставок, снижение доверия к фондовому рынку и политика стимулирования жилищного сектора и ипотеки, считает Чекурова. «В предыдущие два года мы видели ценовой бум на этом рынке, так что некоторая коррекция с начала года была неизбежной. Да, локальные спады на рынке жилья возможны, но значительный обвал цен все же маловероятен», — добавила специалистка.

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Эксперт напомнила, что с начала 2000 года средний уровень цен на жилье в рублях существенно снижался только дважды — во время кризисов в 2008 и 2014 годах. Однако эти снижения носили в большей степени корректирующий характер — незадолго до них наблюдался резкий рост, пояснила Чекурова.

«Сейчас мы видим похожую ситуацию: происходит ажиотажное повышение цен на недвижимость, которые в среднесрочной перспективе могут немного скорректироваться. Этому будет способствовать снижение спроса в связи с неготовностью населения покупать жилье по завышенным ценам, когда уровень благосостояния не растет. Но в долгосрочной перспективе возможно лишь замедление роста цен, а не перелом общего тренда», — заключила глава «Эксперт РА».

Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков спрогнозировал стабилизацию российского рынка жилья. По словам эксперта, на данный момент россияне меньше покупают квартиры и больше их арендуют, так как на объекты завышают цены. В будущем специалист ожидает снижение стоимости на пять-десять процентов, из-за чего повысится интерес к покупке жилья.

Нина Ташевская
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