Россия выступила за объединительную международную повестку

Путин заявил, что Россия выступит с объединительной повесткой на Генассамблее ООН

Россия выступит с объединительной международной повесткой на Генеральной Ассамблее ООН. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с иностранными послами, передает ТАСС.

«Что касается России, мы не свернем с нашего суверенного курса. Как постоянный член Совета Безопасности ООН намерены и далее продвигать объединительную международную повестку дня», — заявил российский лидер.

По его словам, Москва планирует искать эффективные ответы на многочисленные угрозы современности, содействовать урегулированию острых региональных конфликтов.

Ранее Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш выразил надежду, что Россия и Украина обменяются пленными в формате «всех на всех». По его словам, обмен пленными является позитивной вещью, поскольку уменьшает страдания самих пленных и их семей.