Путин призвал изучать поставляемую Западом на Украину военную технику

Президент России Путин призвал изучать военную технику Запада, используемую на Украине

Россия должна изучать военную технику Запада, которая используется на Украине. С таким призывом выступил президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), передает ТАСС.

По мнению главы государства, российская боевая техника эффективно противостоит образцам вооружений, поставляемых Западом на Украину.

«Россия должна и может изучать военную технику Запада, которая используется на Украине, совершенствовать свою, делать это быстро и эффективно», — сказал Путин.

Президент на встрече также подчеркнул, что оборонно-промышленная отрасль России вносит огромный вклад в обеспечение безопасности страны.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции России на Украине. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.