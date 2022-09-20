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Автор поправок к Уголовному кодексу раскрыла сроки их разработки

Сенатор Ковитиди заявила, что поправки к УК России разрабатывались с ноября 2021 года

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Работа над проектом закона о поправках к Уголовному кодексу по внесению в него понятий «мобилизация» и «военное время» велась с ноября 2021 года. Об этом заявила один из авторов законопроекта, сенатор Ольга Ковитиди, ее слова приводят «Известия».

Она уточнила, что новая редакция, в частности, предлагает заменить понятие «мародерство». В редакции УК от 1960 года мародерство определялось как похищение на поле боя вещей, которые находятся при убитых и раненых. Новая редакция расширяет это понятие, добавляя ограбление жителей неприятельской территории.

«Мародерство оказывает серьезное разлагающее влияние на состояние порядка в воинских коллективах, отрицательно влияет на их способность качественно выполнять боевые задачи», — добавила сенатор.

Ранее депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон с поправками к Уголовному кодексу РФ, вводящими ответственность за дезертирство в период военного времени, мародерство, уничтожение оружия и военной техники, а также сдачу в плен. Таким образом, документ дополнили понятиями «мобилизация», «военное положение» и «военное время».

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Никита Абрамов
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