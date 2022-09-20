Студентка захотела уменьшить губы и едва не умерла после посещения косметолога

Бразильянка Пинейру захотела уменьшить губы и едва не умерла от аллергической реакции

Жительница Бразилии захотела уменьшить губы и показала страшные последствия посещения косметолога. Ее историю приводит портал Daily Star.

20-летняя студентка Исис Пинейру рассказала, что отправилась к специалисту, чтобы сделать инъекции «Лонгидазы», используемой для расщепления гиалуроновой кислоты в губах. Однако через несколько минут после введения препарата у девушки началась аллергическая реакция, которая вызвала сильнейший отек лица.

По словам блогерши, ей пришлось незамедлительно обратиться к медикам, которые оказали ей первую помощь. Врачи сделали ей уколы с адреналином и стероидами, а также дали противоаллергические препараты. «Я была в ужасе, потому что выглядела как Снупи. Мне было очень больно, на самом деле я едва не умерла», — высказалась бразильянка.

Ранее блогерша из Англии с никнеймом rubyyfrais решила выкачать филлеры из губ и приобрела внешность Дональда Дака.