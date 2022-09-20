Траты на каршеринг и личное авто сравнили

Экономист Меренков: каршеринг может быть выгоднее, чем личный автомобиль

Сегодня приобретать и владеть личным автомобилем дорого, заявил кандидат экономических наук, доцент кафедры управления транспортными комплексами Государственного университета управления Артем Меренков. В беседе с «Лентой.ру» он сравнил траты на каршеринг и личное авто.

Свобода передвижения — это высочайший из возможных уровней транспортного обслуживания Артем Меренков экономист

«Определенная часть автомобилистов вовсе не рассматривает перспективу пересаживаться на коллективный транспорт: автобус, метро и так далее. Однако владеть личным автомобилем дорого: страховка, топливо, ремонт, парковка», — считает Меренков.

Экономист убежден, что каршеринг является наиболее выгодным вариантом. Однако он напомнил, что при эксплуатации каршеринга есть определенные риски, связанные с финансовой составляющей.

Если говорить об автомобилях, то каршеринг является наиболее выгодным вариантам. Он дешевле такси и намного дешевле личного автомобиля. Но есть рисковая часть, которая в случае поломок может быть активирована. Тогда ценник может вырасти Артем Меренков экономист

«Как только вы выбрали автомобиль и заключили договор, вы берете на себя ответственность за его техническое состояние. То есть если вдруг после вас обнаружится царапина, поломка — это будет ваша вина и, как следствие, материальная ответственность. Даже если это это было до вас. Платить придется вам», — сказал он.

Марков отметил, что каршеринг эффективно использовать тем, кто работает не по стандартному графику. «В таком случае клиент получает дешевые арендные ставки и меньше трафика на дорогах. Также каршеринг эффективно использовать для поездок в аэропорты. Тот необходимый, дешевый шаттл с бесплатной парковкой. Еще одним эффективным вариантом являются выходные путешествия с семьей из спальных районов в центральные зоны, в том числе парковые», — заключил он.

Ранее совместное исследование каршеринг-сервиса «Ситидрайв» и компании «Росгосстрах» показало, что большинство россиян во время длительных поездок на машине опасаются серьезных поломок.