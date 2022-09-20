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Россиянин застрелил коллегу из ружья и уснул на кровати рядом с его телом

В Якутии мужчина выстрелил из ружья в голову коллеге и уснул на кровати рядом с его телом

Фото: СУ СК России по Республике Якутия

В Якутии ранее судимого 46-летнего сотрудника золотодобывающего предприятия осудили на восемь лет и 10 месяцев колонии строгого режима за убийство коллеги. Об этом во вторник, 20 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель республиканского управления Следственного комитета России (СКР) Надежда Дворецкая.

По данным следствия, в мае 2022 года двое россиян распивали спиртное в вагончике для рабочих. Позже между ними произошел конфликт, во время которого фигурант взял охотничье ружье ИЖ-94 «Север» и выстрелил оппоненту в голову.

От полученного ранения тот скончался на месте. Осознав произошедшее, сотрудник остался в вагончике и уснул на кровати рядом с телом погибшего.

Позже он был задержан и помещен в СИЗО.

31 мая сообщалось, что в Туле россиянин случайно застрелил коллегу во время приемки оружия.

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Елизавета Новикова
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