Двоих российских бездомных осудили за убийство знакомых бомжей

В Челябинской области двоих бездомных осудили за убийство знакомых бомжей монтировкой

В Челябинской области суд признал двоих бездомных виновными по делу об убийстве знакомых бомжей. Об этом во вторник, 20 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Одного из них приговорили к 19 годам колонии строгого режима, а второго, который был признан невменяемым, отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

По данным следствия, в июне 2020 года в нежилом помещении в Курчатовском районе компания распивала спиртное. Позже между россиянами произошел конфликт, во время которого подельники избили знакомых монтировкой, после чего подожгли здание и скрылись с места преступления.

Благодаря совместной работе сотрудников СКР и МВД они были задержаны.

Ранее сообщалось, что в Рязани подростки убили двух бомжей и столкнули их тела в воду.