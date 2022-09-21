Пожирающие мозг амебы стали распространяться быстрее из-за изменения климата

Амебы Naegleria fowleri стали распространяться быстрее из-за глобального потепления

Из-за изменения климата пожирающие мозг амебы Naegleria fowleri стали распространяться быстрее. К такому выводу пришли ученые из Аризонского университета в США, сообщает The Guardian.

Опасные для жизни одноклеточные живут в пресной воде и могут проникнуть в организм человека через нос, откуда они попадают в мозг и начинают разрушать ткани и нервную систему. Амебы любят теплую воду и лучше всего развиваются при температуре выше 30 градусов Цельсия, такие существа способны выдержать температуру до 46 градусов.

Обычно район обитания Naegleria fowleri ограничивается южными штатами, однако глобальное потепление спровоцировало появление амеб на севере и западе Америки. Попавшие в организм человека одноклеточные вызывают первичный амебный менингоэнцефалит — редкое, но летальное заболевание. С 1962 по 2020 года в США зарегистрировали 151 подобный случай, только четверо из пациентов выжили.

В июле 2022 году амебу впервые обнаружили в штате Айова на Среднем Западе — заразившийся человек скончался после контакта с водой из местного озера. Большинство случаев заражений связано с купанием в озерах, наиболее часто пациентами оказываются мужчины до 18 лет. Ученые призывают соблюдать меры предосторожности во время купания в теплых пресноводных водоемах, так как усилившиеся из-за климатического кризиса наводнения и засухи способствуют быстрому распространению патогенов.