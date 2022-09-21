Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Пожирающие мозг амебы стали распространяться быстрее из-за изменения климата

Амебы Naegleria fowleri стали распространяться быстрее из-за глобального потепления

Фото: Dr. Govinda S. Visvesvara / CDC / Wikimedia

Из-за изменения климата пожирающие мозг амебы Naegleria fowleri стали распространяться быстрее. К такому выводу пришли ученые из Аризонского университета в США, сообщает The Guardian.

Опасные для жизни одноклеточные живут в пресной воде и могут проникнуть в организм человека через нос, откуда они попадают в мозг и начинают разрушать ткани и нервную систему. Амебы любят теплую воду и лучше всего развиваются при температуре выше 30 градусов Цельсия, такие существа способны выдержать температуру до 46 градусов.

Обычно район обитания Naegleria fowleri ограничивается южными штатами, однако глобальное потепление спровоцировало появление амеб на севере и западе Америки. Попавшие в организм человека одноклеточные вызывают первичный амебный менингоэнцефалит — редкое, но летальное заболевание. С 1962 по 2020 года в США зарегистрировали 151 подобный случай, только четверо из пациентов выжили.

В июле 2022 году амебу впервые обнаружили в штате Айова на Среднем Западе — заразившийся человек скончался после контакта с водой из местного озера. Большинство случаев заражений связано с купанием в озерах, наиболее часто пациентами оказываются мужчины до 18 лет. Ученые призывают соблюдать меры предосторожности во время купания в теплых пресноводных водоемах, так как усилившиеся из-за климатического кризиса наводнения и засухи способствуют быстрому распространению патогенов.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Кадыров раскрыл подробности обстрела ЗАЭС
Россия останется на МКС до 2028 года
В России рассказали о необходимых мерах поддержки населения при мобилизации
Лавров рассказал о степени участия США в конфликте на Украине
Кадыров заявил об ответственности США за вероятный «новый Чернобыль»
Модель плюс-сайз раскрыла мужчинам «правильный» способ любить полных девушек
В России оценили иранскую копию «Корнета»
В бундестаге выступили против военных поставок Украине
Собчак ответила на слухи об эмиграции в Израиль
Пожирающие мозг амебы стали распространяться быстрее из-за изменения климата
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.