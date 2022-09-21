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Политолог назвал единственный вариант разрешения конфликта на Украине

Политолог Марков: разгром «антиРоссии» является единственным решением конфликта на Украине

Фото: Sergei Chuzavkov/ Globallookpress.com

Политолог Сергей Марков назвал вариант разрешения украинского конфликта. По его словам, коллективный Запад атаковал Россию через Украину, поэтому разгром «антиРоссии» является единственным способом, передает «Украина.ру».

По мнению эксперта, президента России Владимир Путин в ближайшее время сменит риторику на более жесткую.

Марков отметил, что мировое сообщество устало от военных действий и все хотят слышать от российского лидера призывы договориться и снизить напряженность.

«Но, несмотря на то, что Россия готова договариваться, враг России, который атаковал Россию через Украину — не готов договариваться, поэтому разгром "антиРоссии" является неизбежностью и единственным выходом», — подчеркнул политолог.

Ранее ведущий аналитик российского Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков уличил президента США Джо Байдена в желании извлечь собственную выгоду из помощи Киеву. Он заявил, что американский лидер думает вовсе не о благополучии украинского народа, и на это у его администрации есть свои, в том числе внутриполитические мотивы.

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Марина Совина
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