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В США рассказали про причину возможного импичмента Байдена

19Fortyfive: Байден может быть отстранен от власти после заявления о войне с Китаем

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Президент США Джо Байден может быть отстранен от власти из-за нарушения принципов стратегический двусмысленности во внешней политике Вашингтона и заявлений про войну с Китаем. Про причины возможного импичмента Байдена написал обозреватель 19Fortyfive Гордон Чан.

«Байден — главнокомандующий. По Конституции он отвечает за формирование внешней политики США. Однако его подчиненные прямо противоречили ему, эффективно используя свои полномочия. Беспорядок в администрации может иметь реальные последствия, учитывая, что мир переходит в состояние постоянной турбулентности», — рассказал колумнист.

По оценке эксперта, изменение подхода к внешней политике США вынудит Вашингтон перейти к прямой конфронтации с Китаем, хотя раньше американское правительство могло действовать так, чтобы «держать втайне свои истинные намерения в вопросе независимости Тайваня в рамках принципов стратегической неоднозначности».

Ранее президент США Джо Байден в ходе 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Вашингтон выступает за расширение Совбеза ООН, в том числе за счет новых постоянных членов. На сегодняшний день постоянными членами Совбеза ООН являются Россия, Китай, Великобритания, Франция и США.

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Виктория Кондратьева
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