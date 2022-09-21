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Экс-премьер Италии заявил о рисках вооружения Украины

Экс-премьер Италии Конте: вооружение Киева грозит применением оружия массового поражения
Джузеппе Конте

Джузеппе Конте. Фото: Remo Casilli / Reuters

Глава итальянского общественно-политического «Движения 5 звезд», бывший премьер Джузеппе Конте заявил о последствиях вооружения Украины. О возможных рисках он сообщил каналу La7.

Он отметил существование угрозы военной эскалации и выразил надежду, что возможные последствия понимаются в «осознанном ключе» теми, «кто принимает решения об этой стратегии». «Перед нами перспектива войны, которая угрожает не иметь границ и контроля, с увеличением бойни, гибели мирных жителей и разрушения городов, перспектива использования оружия массового поражения», — подчеркнул экс-премьер.

Он напомнил, что у России есть крупный арсенал ядерных боеголовок и бактериологического и химического оружия. Конте также призвал определиться с конечной целью. «Одержать военную победу над Россией, принимая все эти угрозы? Или обеспечить политическую победу Украины, что не может не означать мирных переговоров, со всеми возможными дипломатическими усилиями», — сказал он.

Конте заявил, что необходимо найти наилучший путь выхода из конфликта, в противном случае, он повлечет за собой серьезные экономические потрясения и страдания. «Каков предел этой военной эскалации? Кто сегодня может дать нам гарантии, что мы не дойдем до оружия массового поражения? Кто нам даст гарантии того, что этот конфликт останется в тех же контролируемых пределах?» — вопрошает экс-премьер.

Ранее в Италии охарактеризовали сложившуюся ситуацию на Украине как катастрофическую для Киева и его союзников.

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Варвара Кузьмина
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