В России заслуженная воспитательница избила ребенка в детсаду и попала на видео

Mash Iptash: заслуженная воспитательница избила ребенка в детском саду Татарстана

Заслуженная воспитательница избила ребенка в детском саду Татарстана. Видеоролик с записью произошедшего публикует Telegram-канал Mash Iptash.

В детсаду №2 «Золотая рыбка», расположенном в Камских Полянах, женщина проработала больше двадцати лет. На видео, снятом очевидцами, видно, как женщина подходит к ребенку и несколько раз бьет его по лицу.

«Я не знаю, что с ней произошло, может быть, это педагогическое выгорание у педагога, может быть, семейное какое-то положение, но инцидент произошел», — заявила заведующая детсада Дания Гареева.

По ее словам, причину произошедшего воспитательница не объяснила. «Она на колени вставала, она извинялась», — пояснила Гареева, отметив неважное состояние педагога.

Воспитательницу уволили, а в детском саду анонсировали родительское собрание и летучку для педагогов.

Ранее в МВД Дагестана сообщили, что воспитательница частного детского сада избила воспитанника с аутизмом. Как оказалось, женщина неоднократно проявляла агрессию по отношению к ребенку.