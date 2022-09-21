Названы основные критерии отбора при частичной мобилизации

Военный эксперт Коновалов назвал абсолютное здоровье одним из критериев отбора при призыве

Наличие военно-учетной специальности и абсолютное здоровье будут основными критериями при призыве россиян во время частичной мобилизации, считает военный эксперт, политолог, директор по развитию фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов. Своим мнением эксперт поделился в ходе разговора с «Лентой.ру».

Коновалов предположил, что повесток будет выслано больше, чем мобилизовано людей. «Решать уже будут на месте. Есть основные моменты отбора. Первое: военно-учетная специальность, необходимая на данный момент, второе, естественно, здоровье. Любое заболевание, условно аритмия или артрит — и уже все, человек не может отправиться на фронт», — указал Коновалов. По его словам, могут принять во внимание и желание человека отправиться в армию.

Военный эксперт заявил, что с февраля количество желающих принять участие в специальной военной операции только росло. Однако, до 21 сентября не было законодательной базы, которая бы позволила отправить добровольцев на фронт, подчеркнул он.

«Теперь все люди, которые хотят, а их огромное количество, я это с абсолютной уверенностью заявляю, как человек непосредственно принимающий участие в судьбе Донбасса, теперь имеют возможность защищать эти территории. Для этого создана структура, это поможет общей ситуации, считаю», — высказался Коновалов.

21 сентября Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Указ о проведении мобилизационных мероприятий опубликован на сайте Кремля.

Позднее Сергей Шойгу сообщил, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Также под эту категорию подпадают люди с нужными для армии военно-учетными специальностями.