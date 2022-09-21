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Кремль ответил на вопрос о встрече Путина с кабмином по теме мобилизации

Песков заявил, что Путин не будет проводить встречи с кабмином по теме мобилизации
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Никаких крупных мероприятий с участием президента России Владимира Путина в свете принятого им решения о частичной мобилизации пока не планируется. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Он пояснил, что глава государства не будет отдельно встречаться с членами кабмина и губернаторами российских регионов.

«Президент в эти дни в постоянном ежечасном контакте и с членами правительства, и с руководителями регионов. Поэтому недостатка в этих контактах нет», — сказал Песков, комментируя соответствующий вопрос.

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Он добавил, что о проведении масштабных мероприятий с участием Путина, в том числе посланий или обращений, журналистов предупредят заранее.

21 сентября президент России обратился к гражданам с заявлением о начале частичной мобилизации в стране. В нем глава государства отметил, что Россия не имеет морального права отдать близких людей — жителей ДНР и ЛНР — на «растерзание палача», не может не откликнуться на их стремления самим определять свое будущее.

Позже министр обороны Сергей Шойгу после объявления в России частичной мобилизации перечислил категории граждан, которые будут призываться. Он отметил, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Также под эту категорию попадают люди с нужной для армии военно-учетной специальностью. Всего, по подсчетам Минобороны, будут призваны 300 тысяч резервистов.

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Анна Щербакова
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