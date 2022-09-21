В Челябинске проведут экскурсию по Театру Кукол

В Челябинском Театре Кукол проведут ночную лекцию-экскурсию «Все тайны театра кукол»

В Челябинском государственном Театре Кукол состоится ночная лекция-экскурсия «Все тайны театра кукол». Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, посетителей проведут по сцене и за кулисами, а также покажут кабинет главного художника театра, костюмерную, столярный и бутафорские цеха. Отмечается, что гидом выступит артист Тимур Ахмедов. Прогулка состоится 1 октября в рамках Всероссийской просветительской акции «В первом ряду».

Известно, что на следующий день в том же месте состоится мастер-класс Марата Муллыева о театральной фотографии. Заключительным мероприятием программы станет вечерняя лекция-экскурсия по театру, которую проведет актриса Мария Ахмедова. Зарегистрироваться на мероприятия можно в группе Театра Кукол.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде с 23 по 25 сентября будет проходить историко-литературный фестиваль «Читай Горький». Гости фестиваля смогут поучаствовать в цикле встреч «Нижегородский киномир», посетить экскурсии, ярмарку комиксов и выставку-ярмарку нижегородских издательств, побывать на презентациях новых книг и автограф-сессиях, а также принять участие в мастер-классах творческих студий для детей и взрослых.