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В Евросоюзе высказались о войне с Россией

В ЕС заявили, что не находятся в состоянии войны с Россией, а лишь поддерживают Украину

Фото: Lars Hagberg / Reuters

Евросоюз (ЕС) не находится в состоянии войны с Россией, а лишь поддерживает Украину в деле защиты ее государственного суверенитета посредством военной и финансовой помощи. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, сообщает ТАСС.

«Конечно, мы не воюем с Россией. Мы поддерживаем право Украины защищать свой суверенитет, территориальную целостность», — высказался Стано. Он добавил, что новости о частичной мобилизации говорят о том, что Россия «настроена в продолжении войны на Украине», и не заинтересована в мирных переговорах.

Ранее председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Североатлантический альянс не воюет с Россией на территории Украины, поставки западных вооружений и финансовая помощь со стороны ЕС и США не являются признаком такого статуса, но это может измениться в случае нападения на члена оборонного блока.

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Дмитрий Сотак
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