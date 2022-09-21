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Путин поручил определить статус добровольцев и бойцов Донбасса

Путин поручил приравнять статус добровольцев в СВО и бойцов Донбасса к военнослужащим РФ
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил приравнять правовой статус добровольцев в СВО и бойцов Донбасса к статусу военнослужащих РФ. Об этом он заявил в специальном обращении к россиянам, передает ТАСС.

По словам российского лидера, им уже были даны поручения в кратчайший срок определить правовой статус добровольцев, а также ополченцев Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР). «Он должен быть таким же, как и у кадровых военнослужащих российской армии», — подчеркнул он.

Путин добавил, это означает, что они получат такое же материальное, медицинское обеспечение и социальные гарантии.

21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава государства заявил, Россия не имеет морального права отдать близких людей — жителей ДНР и ЛНР — на «растерзание палача», не может не откликнуться на их стремления самим определять свое будущее.

Глава Минобороны Сергей Шойгу также перечислил категории подлежащих мобилизации граждан. По его словам, из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Помимо этого, под эту категорию попадают люди с нужной для армии военно-учетной специальностью. Частичной мобилизации не подлежат студенты и срочники.

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Варвара Кошечкина
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