Генсек ООН обсудил с канцлером Германии продовольственную безопасность

Генсек ООН Гутерриш обсудил с канцлером Германии Шольцем продовольственную безопасность

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем, в ходе которой они обсудили продовольственную безопасность на фоне продолжающегося конфликта на Украине, сообщает ТАСС.

«Генеральный секретарь встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Генеральный секретарь и канцлер обсудили конфликт на Украине и его глобальное воздействие, в том числе на продовольственную безопасность. Они также затронули тему сотрудничества ООН и Германии», — сказано в сообщении офиса генсека международной организации.

Ранее обозреватель The Atlantic Эллиот Акерман предупредил украинцев об опасности «победы» в конфликте с Россией. По его мнению, она может обернуться началом поражения Киева. Журналист отметил, что на Украине не говорят о «конце конфликта», но у людей отсутствует единое понимание, что означает «победа».