В Кремле прокомментировали возможный разговор Путина и Макрона

Песков заявил, что формат разговора Путина и Макрона могут оперативно согласовать

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможный разговор главы страны Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона. Его слова передает «Интерфакс».

«По Макрону пока никаких согласованных форматов общения нет, но, с другой стороны, они весьма оперативно могут появиться при необходимости», — заявил представитель Кремля.

По его словам, накануне политики не проводили международных телефонных разговоров.

Ранее Макрон выразил надежду на беседу с Путиным в ближайшее время. Уточняется, что они коснутся темы ядерной безопасности. «Вчера наш министр иностранных дел переговорила с российским коллегой на эту тему», — добавил он.