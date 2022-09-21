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В Кремле прокомментировали возможный разговор Путина и Макрона

Песков заявил, что формат разговора Путина и Макрона могут оперативно согласовать

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможный разговор главы страны Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона. Его слова передает «Интерфакс».

«По Макрону пока никаких согласованных форматов общения нет, но, с другой стороны, они весьма оперативно могут появиться при необходимости», — заявил представитель Кремля.

По его словам, накануне политики не проводили международных телефонных разговоров.

Ранее Макрон выразил надежду на беседу с Путиным в ближайшее время. Уточняется, что они коснутся темы ядерной безопасности. «Вчера наш министр иностранных дел переговорила с российским коллегой на эту тему», — добавил он.

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Виктория Кондратьева
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